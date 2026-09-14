Seine-Maritime : un bâtiment de 170 m² ravagé par les flammes à Vatteville-la-Rue

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Un bâtiment privé servant au stockage de matériels divers a été détruit par un incendie, rue des Monts à Vatteville-la-Rue, ce lundi 14 septembre. Appelés à 6h15, les sapeurs-pompiers ont découvert la dépendance en feu à leur arrivée.
Sept engins et dix-neuf pompiers ont été engagés. Après une reconnaissance des lieux, les secours ont déployé trois lances pour venir à bout des flammes.
Sept engins et dix-neuf pompiers ont été engagés. Après une reconnaissance des lieux, les secours ont déployé trois lances pour venir à bout des flammes.
Le bâtiment entièrement détruit
Les pompiers ont ensuite assuré une surveillance et arrosé les décombres par intermittence afin d’éviter toute reprise du feu. Le bâtiment, d’une superficie d’environ 170 m², est entièrement détruit.
Aucun blessé n’est à déplorer, selon le bilan provisoire des secours, qui indiquaient que l’intervention se terminait. La mairie, Enedis et la gendarmerie ont également été mobilisés. L’origine du sinistre n’a pas été précisée.
Aucun blessé n’est à déplorer, selon le bilan provisoire des secours, qui indiquaient que l’intervention se terminait. La mairie, Enedis et la gendarmerie ont également été mobilisés. L’origine du sinistre n’a pas été précisée.