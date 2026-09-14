 

Seine-Maritime : un bâtiment de 170 m² ravagé par les flammes à Vatteville-la-Rue


Dix-neuf sapeurs-pompiers ont été mobilisés ce lundi matin dans cette commune de Seine-Maritime. L’incendie n’a fait aucun blessé.


Publié le Lundi 14 Septembre 2026 à 14:33


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Un bâtiment privé servant au stockage de matériels divers a été détruit par un incendie, rue des Monts à Vatteville-la-Rue, ce lundi 14 septembre. Appelés à 6h15, les sapeurs-pompiers ont découvert la dépendance en feu à leur arrivée.

Sept engins et dix-neuf pompiers ont été engagés. Après une reconnaissance des lieux, les secours ont déployé trois lances pour venir à bout des flammes.

​Le bâtiment entièrement détruit

Les pompiers ont ensuite assuré une surveillance et arrosé les décombres par intermittence afin d’éviter toute reprise du feu. Le bâtiment, d’une superficie d’environ 170 m², est entièrement détruit.

Aucun blessé n’est à déplorer, selon le bilan provisoire des secours, qui indiquaient que l’intervention se terminait. La mairie, Enedis et la gendarmerie ont également été mobilisés. L’origine du sinistre n’a pas été précisée.


Tags : enquête, faits divers, pompiers, Seine-Maritime

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