Seine-Maritime : un bâtiment de 170 m² ravagé par les flammes à Vatteville-la-Rue

Dix-neuf sapeurs-pompiers ont été mobilisés ce lundi matin dans cette commune de Seine-Maritime. L’incendie n’a fait aucun blessé.

Publié le Lundi 14 Septembre 2026 à 14:33