 

Feu de chambre à Évreux : une femme et un enfant de 10 ans hospitalisés en urgence relative


Un incendie s’est déclaré dans un appartement de la rue de Nétreville, dans la nuit de dimanche à lundi. Une femme de 38 ans et un garçon de 10 ans ont été transportés à l’hôpital.


Publié le Lundi 14 Septembre 2026 à 10:26


Le feu a été éteint au moyen d’une lance - illustration
Le feu a été éteint au moyen d’une lance - illustration
Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés peu avant 1h30 pour un feu de chambre au deuxième étage d’un immeuble de la rue de Nétreville, à Évreux (Eure). Une lance a été déployée pour maîtriser les flammes.

Une femme de 38 ans et un garçon de 10 ans avaient réussi à sortir de l’appartement avant l’arrivée des secours. Tous deux, légèrement blessés, ont été pris en charge en urgence relative puis transportés au centre hospitalier Jean-Louis-Debré afin d’y subir des examens.

L’origine de l’incendie reste à établir

Après avoir éteint le feu, les pompiers ont procédé au dégarnissage des parties touchées et à la ventilation des lieux. L’origine du départ de feu reste, à ce stade, indéterminée.

Les vingt sapeurs-pompiers engagés provenaient des centres d’incendie et de secours d’Évreux, de Damville et de Saint-André-de-l’Eure. de l’incendie recherchée.
 


Tags : enquête, Eure, Evreux, faits divers, pompiers

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