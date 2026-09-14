Feu de chambre à Évreux : une femme et un enfant de 10 ans hospitalisés en urgence relative

Un incendie s’est déclaré dans un appartement de la rue de Nétreville, dans la nuit de dimanche à lundi. Une femme de 38 ans et un garçon de 10 ans ont été transportés à l’hôpital.

Publié le Lundi 14 Septembre 2026 à 10:26