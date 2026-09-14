Feu de chambre à Évreux : une femme et un enfant de 10 ans hospitalisés en urgence relative

Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés peu avant 1h30 pour un feu de chambre au deuxième étage d’un immeuble de la rue de Nétreville, à Évreux (Eure). Une lance a été déployée pour maîtriser les flammes.
Une femme de 38 ans et un garçon de 10 ans avaient réussi à sortir de l’appartement avant l’arrivée des secours. Tous deux, légèrement blessés, ont été pris en charge en urgence relative puis transportés au centre hospitalier Jean-Louis-Debré afin d’y subir des examens.
Une femme de 38 ans et un garçon de 10 ans avaient réussi à sortir de l’appartement avant l’arrivée des secours. Tous deux, légèrement blessés, ont été pris en charge en urgence relative puis transportés au centre hospitalier Jean-Louis-Debré afin d’y subir des examens.
L’origine de l’incendie reste à établir
Après avoir éteint le feu, les pompiers ont procédé au dégarnissage des parties touchées et à la ventilation des lieux. L’origine du départ de feu reste, à ce stade, indéterminée.
Les vingt sapeurs-pompiers engagés provenaient des centres d’incendie et de secours d’Évreux, de Damville et de Saint-André-de-l’Eure. de l’incendie recherchée.
Les vingt sapeurs-pompiers engagés provenaient des centres d’incendie et de secours d’Évreux, de Damville et de Saint-André-de-l’Eure. de l’incendie recherchée.