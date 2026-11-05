Contrôles sur la RN12 dans l’Orne : 216 véhicules passés au peigne fin et une soixantaine d’infractions relevées

Au total, plus de 216 véhicules légers et poids lourds ont été contrôlés Lors de cette opération qui a mobilisé une trentaine de gendarmes - Photo Gendarmerie de l’Orne/Facebook

Conduites sous stupéfiants, détention de cannabis et infractions au transport routier : une vaste opération de contrôle menée jeudi 5 novembre sur la RN12, dans l’Orne, a mobilisé une trentaine de gendarmes et plusieurs services de l’État.

Publié le Jeudi 5 Novembre 2026 à 23:37