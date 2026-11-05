Contrôles sur la RN12 dans l’Orne : 216 véhicules passés au peigne fin et une soixantaine d’infractions relevées

La RN12 a fait l’objet d’une importante opération de contrôle routier ce jeudi 5 novembre, à l’initiative de l’Escadron départemental de contrôle des flux de l’Orne (EDCF 61), détaille la gendarmerie de l’Orne sur ses réseaux sociaux. Organisée sur réquisition du parquet d’Alençon, cette intervention visait à lutter contre la délinquance, les trafics et les fraudes.
Près de 30 militaires de la gendarmerie, épaulés par deux équipes cynophiles, ont participé à ce dispositif associant également la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO), la DREAL, l’Urssaf et la Direction générale des finances publiques (DGFiP).
Près de 30 militaires de la gendarmerie, épaulés par deux équipes cynophiles, ont participé à ce dispositif associant également la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO), la DREAL, l’Urssaf et la Direction générale des finances publiques (DGFiP).
Neuf conducteurs positifs aux stupéfiants
Au total, plus de 216 véhicules légers et poids lourds ont été contrôlés. Les vérifications ont permis de relever une soixantaine d’infractions, parmi lesquelles neuf conduites sous l'emprise de stupéfiants.
Les gendarmes ont également constaté quatre infractions à la législation sur les stupéfiants, avec notamment la découverte de 95 grammes de résine de cannabis.
Le transport routier a lui aussi fait l’objet d’une surveillance particulière : 37 infractions ont été relevées dans ce domaine.
Cette opération interservices s’inscrit dans les actions de contrôle des flux routiers conduites par la gendarmerie de l’Orne, notamment sur les grands axes de circulation du département
Les gendarmes ont également constaté quatre infractions à la législation sur les stupéfiants, avec notamment la découverte de 95 grammes de résine de cannabis.
Le transport routier a lui aussi fait l’objet d’une surveillance particulière : 37 infractions ont été relevées dans ce domaine.
Cette opération interservices s’inscrit dans les actions de contrôle des flux routiers conduites par la gendarmerie de l’Orne, notamment sur les grands axes de circulation du département