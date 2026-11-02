Le Havre : Un automobiliste ivre percute un poteau électrique au Havre et prend la fuite

L'automobiliste, alcoolisé, a perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté un poteau électrique rue de Fontaine-la-Mallet - Illustration © Google Maps

Un automobiliste de 61 ans a été interpellé dans la nuit de vendredi à samedi au Havre, après un accident de la circulation suivi d'un délit de fuite.



Publié le Lundi 2 Novembre 2026 à 11:48