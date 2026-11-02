Le Havre : Un automobiliste ivre percute un poteau électrique au Havre et prend la fuite

Les policiers sont intervenus samedi 31 octobre, vers 1 h 20, rue de Fontaine-la-Mallet, au Havre, où une voiture venait de percuter un poteau électrique. À leur arrivée, le conducteur avait quitté les lieux.
Retrouvé peu après à proximité de l'accident, cet Havrais de 61 ans a été soumis à un contrôle d'alcoolémie. Le dépistage a révélé un taux de 0,62 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit plus de trois fois la limite autorisée.
L'automobiliste a été interpellé et conduit à l'hôtel de police pour être placé en garde à vue. Son permis de conduire a fait l'objet d'une rétention immédiate.
Retrouvé peu après à proximité de l'accident, cet Havrais de 61 ans a été soumis à un contrôle d'alcoolémie. Le dépistage a révélé un taux de 0,62 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit plus de trois fois la limite autorisée.
L'automobiliste a été interpellé et conduit à l'hôtel de police pour être placé en garde à vue. Son permis de conduire a fait l'objet d'une rétention immédiate.
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