Saint-Pierre-de-Manneville : une mairie aux couleurs nationales sur l’air de Douce France, un message contre les violences

Nicolas Amice, jeune maire de ce village d’à peine 900 âmes en Seine-Maritime, a partagé un visuel réalisé avec l’intelligence artificielle pour porter un message de solidarité, sur l’air de « Douce France ».

Publié le Mardi 20 Octobre 2026 à 08:36