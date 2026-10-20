Saint-Pierre-de-Manneville : une mairie aux couleurs nationales sur l’air de Douce France, un message contre les violences

Légende : La photo symbolique publiée sur ses réseaux sociaux par le maire de Saint-Pierre-de-Manneville, une commune d’à peine 900 habitants
La façade de la mairie en bleu, blanc, rouge, accompagnée de Douce France, de Charles Trenet. C’est l’image symbolique publiée ce undi 19 octobre sur Facebook par Nicolas Amice, maire de Saint-Pierre-de-Manneville, une commune nichée dans les boucles de la Seine. Un visuel réalisé avec l’intelligence artificielle, comme le signale la publication.
« Notre Mairie sous les couleurs de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité », écrit l’élu, avec les mots-dièses « solidarité » et « StopViolence ».
« Notre Mairie sous les couleurs de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité », écrit l’élu, avec les mots-dièses « solidarité » et « StopViolence ».
« Soyons fraternels et solidaires »
Dans une autre publication consacrée à la mairie de Limoges, partiellement ravagée par un incendie, Nicolas Amice exprime sa colère et appelle à la solidarité : « Soyons fraternels et solidaires, condamnons tous ces exactions avec la plus grande fermeté. »
Le maire avait également dénoncé les incendies, les pillages et les attaques contre les forces de l’ordre et les secours, qui « n’ont pas leur place dans notre République ». Il apporte son « soutien total » aux gendarmes, pompiers et CRS mobilisés sur le terrain.
Le maire avait également dénoncé les incendies, les pillages et les attaques contre les forces de l’ordre et les secours, qui « n’ont pas leur place dans notre République ». Il apporte son « soutien total » aux gendarmes, pompiers et CRS mobilisés sur le terrain.
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