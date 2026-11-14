Incendie mortel en Seine-Maritime : un homme de 75 ans retrouvé sans vie dans sa maison à Criel-sur-Mer

Les sapeurs-pompiers ont dû déployer trois lances à incendie pour maîtriser les flammes - illustration Adobe stock

Un violent incendie a ravagé une habitation dans la nuit de vendredi à samedi, à Criel-sur-Mer. Un septuagénaire a perdu la vie. Quatre autres personnes ont été mises en sécurité.

Publié le Samedi 14 Novembre 2026 à 08:53 Mis à jour : 14/11 - 09:33