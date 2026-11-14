Incendie mortel en Seine-Maritime : un homme de 75 ans retrouvé sans vie dans sa maison à Criel-sur-Mer

Un homme de 75 ans est décédé dans l’incendie d’une maison individuelle, rue de la Libération, à Criel-sur-Mer (Seine-Maritime), dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 novembre. Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu après minuit et demi, à 0 h 41, alors que les flammes menaçaient de se propager à une habitation mitoyenne.
À leur arrivée, les gendarmes présents sur les lieux avaient réussi à faire sortir un homme de 64 ans de la maison en feu. Celui-ci n’a pas été blessé. En revanche, un second occupant, âgé de 75 ans, a été retrouvé à l’intérieur de l’habitation. Son décès a été constaté par un médecin.
À leur arrivée, les gendarmes présents sur les lieux avaient réussi à faire sortir un homme de 64 ans de la maison en feu. Celui-ci n’a pas été blessé. En revanche, un second occupant, âgé de 75 ans, a été retrouvé à l’intérieur de l’habitation. Son décès a été constaté par un médecin.
Trois lances activées pour maîtriser les flammes
Face au risque de propagation, les secours ont déployé trois lances à incendie, dont une depuis une échelle aérienne. Au plus fort de l’intervention, 35 sapeurs-pompiers étaient mobilisés pour combattre le sinistre qui touchait cette maison de deux étages.
Par précaution, trois personnes occupant le logement mitoyen ont été évacuées. Après examen par les secours et transmission des bilans au SAMU, les quatre personnes impliquées ont pu rester sur place. Leur relogement a été pris en charge par la mairie.
L’incendie a également nécessité une coupure d’électricité affectant une trentaine de logements pendant l’intervention.
Le feu a pu être maîtrisé, mais les opérations des sapeurs-pompiers se poursuivaient encore ce samedi matin. L’origine du sinistre n’a pas été précisée.
Par précaution, trois personnes occupant le logement mitoyen ont été évacuées. Après examen par les secours et transmission des bilans au SAMU, les quatre personnes impliquées ont pu rester sur place. Leur relogement a été pris en charge par la mairie.
L’incendie a également nécessité une coupure d’électricité affectant une trentaine de logements pendant l’intervention.
Le feu a pu être maîtrisé, mais les opérations des sapeurs-pompiers se poursuivaient encore ce samedi matin. L’origine du sinistre n’a pas été précisée.