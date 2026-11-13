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Incendie dans une résidence pour personnes âgées à Vernon : quatre victimes conduites à l'hôpital

S'agissant d'un établissement recevant du public, le service départemental d'incendie et de secours a engagé des moyens adaptés - Illustration © Adobe Stock



Un feu s’est déclaré dans un appartement situé au quatrième étage d’une résidence pour personnes âgées, vendredi matin, à Vernon (Eure). Quatre personnes légèrement intoxiquées par les fumées ont été transportées à l’hôpital.


Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 à 17:04 Mis à jour : 14/11 - 12:41


Incendie dans une résidence pour personnes âgées à Vernon : quatre victimes conduites à l'hôpital
Un important dispositif de secours a été déployé, vendredi 13 novembre, peu après 9 heures, rue Louise-de-Damasse à Vernon (Eure). Un départ de feu venait de se produire dans un appartement de 40 m², au quatrième étage d’une résidence pour personnes âgées. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, les occupants de l’immeuble avaient déjà été évacués.

Pendant qu’une partie des secours s'employait à éteindre l’incendie, d’autres équipes prenaient en charge les résidents et le personnel. Au total, 35 personnes ont été concernées par l’intervention. Selon le bilan communiqué, 17 sont indemnes et 15 ont inhalé des fumées. Quatre personnes, dont un soignant et trois résidents âgés, ont été transportées en urgence relative au centre hospitalier de Vernon après une intoxication plus importante.

Près de cinquante sapeurs-pompiers mobilisés

L’intervention a nécessité l’engagement de 47 sapeurs-pompiers des centres de secours de Vernon, Gaillon et des Andelys. Plusieurs ambulances venues notamment de Pont-de-l’Arche, Saint-André-de-l’Eure et Étrépagny ont été mobilisées en renfort, ainsi qu’un véhicule infirmier et une équipe du SMUR d’Évreux.

Les services de police ont procédé aux premières constatations. Une enquête devra permettre de déterminer l’origine de cet incendie.


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