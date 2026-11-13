Incendie dans une résidence pour personnes âgées à Vernon : quatre victimes conduites à l'hôpital

S'agissant d'un établissement recevant du public, le service départemental d'incendie et de secours a engagé des moyens adaptés - Illustration © Adobe Stock

Un feu s’est déclaré dans un appartement situé au quatrième étage d’une résidence pour personnes âgées, vendredi matin, à Vernon (Eure). Quatre personnes légèrement intoxiquées par les fumées ont été transportées à l’hôpital.

Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 à 17:04 Mis à jour : 14/11 - 12:41