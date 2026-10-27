Un faux coursier bancaire dérobe carte bancaire et bijoux à une octogénaire de Canteleu près de Rouen

Une femme de 81 ans a été piégée à son domicile par un escroc se présentant comme un coursier bancaire. Des bijoux ont été dérobés et un retrait frauduleux de 600 euros a été constaté.

Publié le Mardi 27 Octobre 2026 à 11:33