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Tags : Canteleu, Seine-Maritime


Un faux coursier bancaire dérobe carte bancaire et bijoux à une octogénaire de Canteleu près de Rouen


Une femme de 81 ans a été piégée à son domicile par un escroc se présentant comme un coursier bancaire. Des bijoux ont été dérobés et un retrait frauduleux de 600 euros a été constaté.


Publié le Mardi 27 Octobre 2026 à 11:33


Un faux coursier bancaire dérobe carte bancaire et bijoux à une octogénaire de Canteleu près de Rouen
Légende : La victime, âgée de 81 ans, a remis sa carte bancaire et son code secret au prétendu coursier bancaire - Illustration © Pixabay .

Le piège a commencé par un appel téléphonique prétextant une anomalie sur son compte bancaire. Lundi 26 octobre, vers 19 h 40, la propriétaire d'un pavillon situé dans un lotissement à l'écart du centre de Canteleu,  près de Rouen, a ensuite reçu la visite d’un homme se présentant comme un coursier envoyé par sa banque.

La victime, âgée de 81 ans, lui a remis sa carte bancaire et son code secret. L’individu lui a également dérobé une alliance et des bijoux dans son coffre-fort, avant de prendre la fuite à bord d’un véhicule.

Un retrait de 600 euros et une tentative de paiement

Un retrait frauduleux de 600 euros ainsi qu’une tentative de paiement dans un bureau de tabac ont été constatés au préjudice de l’octogénaire. La police appelle à la vigilance face aux vols par ruse et aux individus qui usurpent une qualité professionnelle pour gagner la confiance de leurs victimes.

Ne remettez jamais votre carte bancaire ni votre code confidentiel à une personne venue les récupérer, même si elle affirme agir pour votre banque. Après un appel suspect, raccrochez et contactez votre agence avec votre numéro habituel. Si vous avez transmis votre carte ou vos coordonnées confidentielles, faites immédiatement opposition et prévenez la police en composant le 17.
 



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