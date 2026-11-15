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Incendie au 11e étage d’un immeuble à Rouen : huit blessés et 35 personnes prises en charge

Illustration Adobe Stock



Un incendie s’est déclaré dans un appartement du boulevard de l’Europe, à Rouen, ce samedi soir. Cinquante sapeurs-pompiers ont été mobilisés et cinq personnes ont été transportées à l’hôpital.


Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 à 07:30 Mis à jour : 15/11 - 10:38


Incendie au 11e étage d’un immeuble à Rouen : huit blessés et 35 personnes prises en charge
Un feu d’appartement a nécessité le déploiement de moyens importants en terme de secours, ce samedi 14 novembre, au 44 boulevard de l’Europe, à Rouen. Les sapeurs-pompiers, mobilisés aux alentours de 18 heures, sont intervenus au 11e étage d’un immeuble qui en compte douze.

Plusieurs occupants ont été évacués pendant que les équipes de secours s’attaquaient aux flammes. Le foyer principal a été éteint au moyen d’une lance à incendie.

Huit personnes en urgence relative

Selon le bilan définitif des sapeurs-pompiers, 35 personnes ont été prises en charge, dont huit en urgence relative et 27 autres impliquées. Cinq personnes ont été transportées vers des établissements hospitaliers de l’agglomération.

Au plus fort de l’intervention, 50 sapeurs-pompiers ont été engagés. Le boulevard de l’Europe a été fermé à la circulation dans le sens du pont Mathilde vers le rond-point des Harkis, afin de faciliter les opérations de secours.

Une enquête de police a été ouverte afin d’établir l’origine de l’incendie.
 

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