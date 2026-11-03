Hérouville-Saint-Clair : une passante sauve un jeune homme en détresse sur un pont

À Hérouville-Saint-Clair, une femme a réussi à convaincre un jeune homme en détresse de se mettre en sécurité, avant l’intervention des policiers et des secours.

Publié le Mardi 3 Novembre 2026 à 15:17