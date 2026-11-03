Hérouville-Saint-Clair : une passante sauve un jeune homme en détresse sur un pont

Un jeune homme qui se trouvait derrière la rambarde d’un pont surplombant le périphérique de Caen a été secouru, ce mardi 3 novembre au matin, à Hérouville-Saint-Clair. Plusieurs témoins, inquiets de la situation, avaient contacté le 17 pour prévenir les forces de l’ordre.
Une passante a alors engagé la conversation avec lui. Elle est parvenue à le convaincre de repasser du bon côté de la balustrade, écartant ainsi le danger immédiat. Un équipage de police présent à proximité est rapidement intervenu pour mettre le jeune homme en sécurité, avant sa prise en charge par les sapeurs-pompiers.
Une passante a alors engagé la conversation avec lui. Elle est parvenue à le convaincre de repasser du bon côté de la balustrade, écartant ainsi le danger immédiat. Un équipage de police présent à proximité est rapidement intervenu pour mettre le jeune homme en sécurité, avant sa prise en charge par les sapeurs-pompiers.
Le rôle déterminant de témoins
Dans un message publié ce mardi sur son compte X (@PoliceNat14), la police nationale du Calvados souligne le rôle déterminant des personnes qui ont signalé cette situation de détresse et de la passante qui a pris le temps de parler au jeune homme.
Les circonstances qui l’ont conduit à se retrouver de l’autre côté de la rambarde n’ont pas été précisées.
Les circonstances qui l’ont conduit à se retrouver de l’autre côté de la rambarde n’ont pas été précisées.
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