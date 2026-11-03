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Tags : Calvados, Hérouville-Saint-Clair


Hérouville-Saint-Clair : une passante sauve un jeune homme en détresse sur un pont


À Hérouville-Saint-Clair, une femme a réussi à convaincre un jeune homme en détresse de se mettre en sécurité, avant l’intervention des policiers et des secours.


Publié le Mardi 3 Novembre 2026 à 15:17


Hérouville-Saint-Clair : une passante sauve un jeune homme en détresse sur un pont
Un jeune homme qui se trouvait derrière la rambarde d’un pont surplombant le périphérique de Caen a été secouru, ce mardi 3 novembre au matin, à Hérouville-Saint-Clair. Plusieurs témoins, inquiets de la situation, avaient contacté le 17 pour prévenir les forces de l’ordre.

Une passante a alors engagé la conversation avec lui. Elle est parvenue à le convaincre de repasser du bon côté de la balustrade, écartant ainsi le danger immédiat. Un équipage de police présent à proximité est rapidement intervenu pour mettre le jeune homme en sécurité, avant sa prise en charge par les sapeurs-pompiers.

Le rôle déterminant de témoins

Dans un message publié ce mardi sur son compte X (@PoliceNat14), la police nationale du Calvados souligne le rôle déterminant des personnes qui ont signalé cette situation de détresse et de la passante qui a pris le temps de parler au jeune homme.

Les circonstances qui l’ont conduit à se retrouver de l’autre côté de la rambarde n’ont pas été précisées.
 

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