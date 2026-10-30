Dieppe : deux clandestins Vietnamiens cachés dans des sacs de sport, un couple condamné à de la prison

Un couple qui tentait de faire passer clandestinement deux ressortissants vietnamiens vers le Royaume-Uni, depuis le terminal Transmanche de Dieppe, a été condamné par le tribunal correctionnel. L’homme écope de 30 mois de prison ferme.

Publié le Vendredi 30 Octobre 2026 à 09:28