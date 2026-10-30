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Dieppe : deux clandestins Vietnamiens cachés dans des sacs de sport, un couple condamné à de la prison


Un couple qui tentait de faire passer clandestinement deux ressortissants vietnamiens vers le Royaume-Uni, depuis le terminal Transmanche de Dieppe, a été condamné par le tribunal correctionnel. L’homme écope de 30 mois de prison ferme.


Publié le Vendredi 30 Octobre 2026 à 09:28


Dieppe : deux clandestins Vietnamiens cachés dans des sacs de sport, un couple condamné à de la prison
Légende : Le véhicule du couple qui renfermait dans son coffre deux clandestins avait été contrôlé fin août dernier dans la zone d'accès restreint du terminal Transmanche - Photo DR

La tentative de passage clandestin avait été découverte le 27 août dernier, vers 17 h 40, dans la zone d’accès restreint du terminal Transmanche de Dieppe (Seine-Maritime). Lors d’un contrôle, deux ressortissants vietnamiens avaient été retrouvés dissimulés dans des sacs de sport, à l’intérieur même du coffre d’une voiture.

À bord du véhicule, un couple tentait de leur faire franchir clandestinement la frontière vers le Royaume-Uni. Les deux occupants avaient été mis en cause pour aide à l’entrée et au séjour irrégulier dans des conditions indignes.

Jusqu’à 30 mois de prison

Jugés mercredi 21 octobre par le tribunal correctionnel de Dieppe, après le report de leur comparution immédiate, les deux prévenus ont été condamnés à des peines d’emprisonnement.

L’homme, âgé de 32 ans, a écopé de 30 mois de prison ferme, avec maintien en détention. Sa complice, âgée de 24 ans, a été condamnée à 12 mois d’emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, soit huit mois ferme.

Le tribunal a également ordonné la confiscation des scellés dans cette affaire de passage clandestin de migrants vers le Royaume-Uni.


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