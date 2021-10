Covid-19 : reparti à la hausse, le taux d’incidence poursuit son augmentation en Normandie

La Normandie confirme son entrée dans une phase de croissance depuis plusieurs jours, constate l’ARS. De fait, à l’exception du département de l’Orne et de la Seine-Maritime, tous les départements présentent une augmentation de leur incidence.



Le Calvados affiche l’incidence la plus élevée (47,15 cas pour 100 000 habitants, soit une augmentation de 36,4% en une semaine) et approche du seuil d’alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants.