Covid-19 : cinq cas positifs à l’école maternelle des Sapins et au collège Boieldieu à Rouen

Trois élèves scolarisés au collège Boieldieu ont été testés positifs au Covid-19, annonce ce soir la préfecture de Seine-Maritime. Deux élèves ont également été testés positifs à l’école maternelle des Sapins, sur les hauts de Rouen.



L'Agence régionale de santé de Normandie, en lien avec l’Éducation Nationale et le maire de la ville, a procédé à une évaluation de la situation. « Conformément aux procédures en vigueur en de tels cas », précise le communiqué de la préfecture, « l’école maternelle des Sapins a été fermée ».



Concernant le collège Boieldieu, tous les cas contacts ayant été identifiés et isolés, « il n’est pas nécessaire de fermer l’établissement ».



Les élèves testés « positifs » sont actuellement en isolement à domicile. Les contacts à risque identifiés dans le cadre du contact tracing ont été contactés et placés en quatorzaine.