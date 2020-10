Covid-19. Après la Seine-Maritime, le Calvados placé sous couvre-feu dès vendredi à minuit

Et de deux. Après la Seine-Maritime, le Calvados. Deux départements de Normandie sont désormais en zone rouge et donc sous couvre-feu. L'accélération du virus, jugée préoccupante par les autorités sanitaires, touche également le Calvados et 37 autres départements de l'hexagone et d'outre-mer (Polynésie Française).



Le couvre-feu, de 21 heures à 6 heures du matin, sera applicable dès vendredi à minuit, pour une durée de six semaines. Ce qui portera, au total, à 54 départements et à 46 millions le nombre de Français sous couvre-feu.



Pourquoi le Calvados, et pas l'Eure, l'Orne ou la Manche ?