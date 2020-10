Covid-19 : 315 lits de réanimation bientôt disponibles en Normandie pour faire face à la deuxième vague

Les indicateurs de suivi épidémiologique montrent une forte recrudescence de la circulation du virus dans les cinq départements de Normandie. Les hôpitaux de la région se préparent à la deuxième vague et renforcent leur capacité en lits de réanimation.



Les chiffres publiés ce mardi soir par l'Agence régionale de santé (ARS) confirment cette intensification. Le taux d’incidence augmente fortement : le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants atteint 180,14 (vendredi dernier, il était de 152,75), ce qui témoigne d’une circulation virale importante.



Le taux de positivité des tests effectués dépasse le seuil d’alerte et poursuit sa progression. Il est de 12,53% (il était de 11,92% vendredi).



De même, on constate une forte progression des hospitalisations : 523 personnes porteuses du Covid-19 ont été admises en milieu hospitalier, dont 82 en réanimation : elles étaient 433 vendredi 16 octobre.



Enfin, 95 clusters sont toujours en cours d’investigation par l’ARS en Normandie : 41 en Seine-Maritime, 19 dans le Calvados, 14 dans l'Eure, 12 dans la Manche et 9 dans l'Orne. Vingt de ces clusters sont constatés dans les établissements de santé, dix-huit dans le milieu professionnel, neuf en milieu scolaire et universitaire et huit dans la sphère privée.