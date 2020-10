Covid-19. A Pacy-sur-Eure, Les Andelys, Gisors et Gaillon le port du masque obligatoire dès lundi

Lire aussi :

Le masque devient obligatoire dans quatre nouvelles communes de l'Eure, à compter. Il s'agit deetUn arrêté préfectoral a été signé ce vendredi 2 octobre par le préfet, Jérôme Filippini, rendant obligatoire le port du masque dans la rue et les lieux recevant du public. La décision a été prise en concertation avec les maires des communes concernées après avis de l'Agence régionale de Sante de Normandie, face à la propagation du virus.Cette obligation concerne toute personne de onze ans ou plus, sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public,