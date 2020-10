Couvre-feu et nouvelles mesures sanitaires : la liste des 33 communes concernées dans la Métropole de Rouen

Au cours des dernières semaines, la circulation du virus s'est accélérée dans plusieurs villes densément peuplées de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, selon la préfecture de Seine-Maritime.



Dans ce contexte, à compter d'aujourd'hui, samedi 17 octobre, les mesures supplémentaires suivantes s'appliquent dans les communes du Havre, de Sainte-Adresse, de Harfleur, de Gonfreville-l'Orcher et de Montivilliers :



- Les braderies, brocantes, vide-greniers et autres ventes au déballage sont interdits. Les fêtes foraines doivent fermer à 22h.



- La consommation d'alcool sur la voie publique et dans les espaces publics (parcs, jardins,..) est interdite de 22h00 à 6h00.



- La vente d'alcool à emporter est strictement interdite de 22h00 à 6h00.



- Les activités physiques et sportives sont interdites dans les établissements sportifs clos et couverts - ERP de type X (établissements sportifs couverts, gymnases, patinoires, piscines couvertes) -, ainsi que dans les autres ERP pouvant accueillir une telle activité, qu'ils soient publics ou privés.