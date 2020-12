Coronavirus : la Normandie confrontée à un rebond épidémique et à une hausse des hospitalisations

Dans l’Orne, département plutôt épargné depuis le début de la crise, le taux d'incidence est actuellement le plus élevé de la région avec 192,8 pour 100 000 habitants, loin devant la Seine-Maritime. La Manche, quant à elle, demeure en-dessous du seuil d'alerte (fixé à 50), avec un taux de 41,4.



Avec 1089 personnes hospitalisées, atteintes du Covid-19, au 17 décembre, contre 1052 mardi, le nombre total de patients hospitalisés augmente à nouveau dans la région. En revanche, le nombre de patients en réanimation continue de diminuer (79 à ce jour contre 84 mardi).



En Normandie, 70 clusters sont en cours d’investigation à ce jour. Les EPHAD et les établissements de santé restent les plus touchés par ces foyers de contamination, avec respectivement 39 et 14 clusters.



« Plus que jamais, l’enjeu réside dans le respect des gestes barrières et le repérage précoce des cas positifs, leur isolement et l’identification de leurs contacts. Avec la stratégie « Tester, Alerter, Protéger » (TAP) Il s’agit de casser au plus tôt la chaîne de contamination pour freiner l’épidémie », martèle l'ARS de Normandie.