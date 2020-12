Coronavirus : Olivier Véran au Havre pour le lancement de la campagne massive de dépistage

A l’occasion du lancement de cette campagne, Olivier Véran a donc choisi de venir au Havre pour se rendre sur plusieurs sites de l’opération à la rencontre des professionnels et des équipes mobilisés.



En début de matinée, à partir de 9h30, le ministre visitera le centre de dépistage de Montivilliers. Il participera à la présentation de l’ensemble de la chaîne de dépistage en présence des médecins libéraux, infirmiers et pharmaciens mobilisés.



Il se rendra ensuite à l’usine Safran Nacelles a Gonfreville-l’Orcher où il lui sera présenté le dispositif de test dans une entreprise privée et échangera avec les responsables de l’usine et le médecin du travail.



Il participera dans la foulée à la présentation des dispositifs de test, de contact tracing et d’appui à l’isolement, sur le site de dépistage spécialement mis en place à l’occasion de l’opération.



Enfin, un échange est prévu, à la salle des fêtes du quartier du Bois de Bléville, au Havre, avec des « ambassadeurs » santé, chargés de renseigner et sensibiliser la population à l'opération et aux gestes barrières.