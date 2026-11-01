« Cauchemar en cuisine » recherche des restaurateurs en difficulté en Normandie

L’équipe de « Cauchemar en cuisine », l’émission diffusée sur M6 et incarnée par le chef Philippe Etchebest, recherche des restaurateurs en difficulté susceptibles de participer à un prochain tournage. Cet appel s’adresse notamment aux professionnels normands qui peinent à faire fonctionner leur établissement et souhaitent bénéficier d’un accompagnement.
Au-delà des difficultés économiques ou d’organisation rencontrées par certains établissements, la production entend également mettre en lumière les territoires et leur patrimoine culinaire. Elle souhaite notamment toucher des restaurateurs qui, malgré leurs problèmes, n’oseraient pas spontanément solliciter l’aide de l’émission.
Au-delà des difficultés économiques ou d’organisation rencontrées par certains établissements, la production entend également mettre en lumière les territoires et leur patrimoine culinaire. Elle souhaite notamment toucher des restaurateurs qui, malgré leurs problèmes, n’oseraient pas spontanément solliciter l’aide de l’émission.
Comment proposer sa candidature ?
Les restaurateurs intéressés, mais aussi les personnes ayant connaissance d’un établissement qui pourrait bénéficier de cette intervention, sont invités à prendre contact avec l’équipe du casting.
Deux moyens de contact sont proposés :
• Par téléphone : 07 86 48 38 87
• Par courriel : castingcauchemar@m6.fr
L’équipe de production compte également sur les médias locaux pour relayer cet appel et permettre à des établissements en difficulté de se faire connaître.
Illustration : visuel de l’appel à candidatures de « Cauchemar en cuisine » (M6).
Deux moyens de contact sont proposés :
• Par téléphone : 07 86 48 38 87
• Par courriel : castingcauchemar@m6.fr
L’équipe de production compte également sur les médias locaux pour relayer cet appel et permettre à des établissements en difficulté de se faire connaître.
Illustration : visuel de l’appel à candidatures de « Cauchemar en cuisine » (M6).
Dans la même rubrique