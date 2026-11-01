« Cauchemar en cuisine » recherche des restaurateurs en difficulté en Normandie

Les restaurateurs intéressés, mais aussi les personnes ayant connaissance d’un établissement qui pourrait bénéficier de cette intervention, sont invités à prendre contact avec l’équipe du casting.



Deux moyens de contact sont proposés :

• Par téléphone : 07 86 48 38 87

• Par courriel : castingcauchemar@m6.fr



L’équipe de production compte également sur les médias locaux pour relayer cet appel et permettre à des établissements en difficulté de se faire connaître.



Illustration : visuel de l’appel à candidatures de « Cauchemar en cuisine » (M6).

