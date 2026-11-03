À Rouen, 300 parents et enfants sensibilisés à la sécurité des piétons

Être vu pour éviter l’accident. C’est le message délivré par les policiers, ce mardi 3 novembre, aux abords de l’école Honoré-de-Balzac, rue du Cours, à Rouen. Entre 7 h 30 et 8 h 45, une opération de prévention a été organisée à destination des élèves et de leurs parents, à l’heure de l’entrée en classe.



Au total, quelque 300 personnes ont été sensibilisées aux risques liés au manque de visibilité des piétons sur la chaussée. Les policiers ont distribué des dépliants d’information ainsi que des accessoires réfléchissants, particulièrement utiles lorsque la luminosité diminue.