À Rouen, 300 parents et enfants sensibilisés à la sécurité des piétons

Être vu pour éviter l’accident. C’est le message délivré par les policiers, ce mardi 3 novembre, aux abords de l’école Honoré-de-Balzac, rue du Cours, à Rouen. Entre 7 h 30 et 8 h 45, une opération de prévention a été organisée à destination des élèves et de leurs parents, à l’heure de l’entrée en classe.
Au total, quelque 300 personnes ont été sensibilisées aux risques liés au manque de visibilité des piétons sur la chaussée. Les policiers ont distribué des dépliants d’information ainsi que des accessoires réfléchissants, particulièrement utiles lorsque la luminosité diminue.
Au total, quelque 300 personnes ont été sensibilisées aux risques liés au manque de visibilité des piétons sur la chaussée. Les policiers ont distribué des dépliants d’information ainsi que des accessoires réfléchissants, particulièrement utiles lorsque la luminosité diminue.
Être visible dès les premiers mètres
Avec le raccourcissement des journées et le passage à l’heure d’hiver, les déplacements du matin s’effectuent désormais souvent dans la pénombre. Le port d’éléments réfléchissants sur les vêtements ou les cartables permet aux automobilistes de repérer plus facilement les piétons, notamment les enfants sur le chemin de l’école.
Cette action de proximité visait à encourager les familles à adopter ces gestes simples pour réduire les risques d’accident.
Cette action de proximité visait à encourager les familles à adopter ces gestes simples pour réduire les risques d’accident.
Dans la même rubrique