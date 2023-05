Belle saisie à Plaisir (Yvelines) : 10 kg de résine de cannabis "dormaient" dans une vieille voiture

Il s'agissait d'un bloc de résine de cannabis destiné, probablement, à alimenter le trafic local, et plus particulièrement ce quartier connu pour abriter des points de deal. Aucune interpellation n'a eu lieu, mais l'enquête ne fait que commencer, souligne une source policière.



En marge de cette opération qui a mobilisé des fonctionnaires de la brigade anti-criminalité (BAC), de la compagnie départementale d'intervention (CDI) et du groupe de sécurité de proximité (GSP), les forces de l'ordre ont saisi un moto cross et verbalisé (amende forfaitaire délictuelle) des individus pour « occupation illicite de hall d’immeuble ».