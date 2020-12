Bagages suspects : les démineurs interviennent à deux reprises à la gare de Versailles-Chantiers (Yvelines)

Les démineurs de la sécurité civile ont été sollicités à intervenir à deux reprises à quelques heures d’intervalle ce samedi à la gare des chantiers à Versailles (Yvelines).



D’abord vers 16h15 pour un sac en plastique suspect qui a été découvert abandonné dans le hall d’entrée de la gare. Les policiers, qui procédaient à une vérification d’identité dans le secteur, sont intervenus immédiatement et ont mis en place un périmètre de sécurité.



Les démineurs ont neutralisé le sac qui contenait de la nourriture. La gare a été rouverte vers 17h10. L’intervention n’a eu aucun impact sur la circulation des trains.



Plus tard dans la soirée, vers 22h40, nouvelle intervention toujours à la gare des Chantiers et pour un colis suspect.



Il s’agissait cette fois d’un sac à dos abandonné sur un banc sous un abri sur le quai F-G. Un équipage de la police municipale s’est rendu sur place et a établi un périmètre de sécurité. Le sac suspect a été neutralisé par le déminage : il contenait des aliments.