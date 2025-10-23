Appel à témoins : disparition inquiétante de cet homme de 43 ans à Montesson (Yvelines)

Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 à 18:13

La police lance un appel à témoins pour retrouver Yuechen Zheng, 43 ans, porté disparu depuis le 7 octobre à Montesson. Toute personne ayant des informations est invitée à se manifester.

