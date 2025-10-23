Connectez-vous S'inscrire

Appel à témoins : disparition inquiétante de cet homme de 43 ans à Montesson (Yvelines)


Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 à 18:13

La police lance un appel à témoins pour retrouver Yuechen Zheng, 43 ans, porté disparu depuis le 7 octobre à Montesson. Toute personne ayant des informations est invitée à se manifester.



Yuechen Zheng, 43 ans - Photo Police Nationale
Yuechen Zheng, 43 ans - Photo Police Nationale
La police nationale lance un appel à témoins pour tenter de retrouver Yuechen Zheng, 43 ans, disparu depuis le 7 octobre 2025 à Montesson (Yvelines).

Selon le signalement communiqué, il mesure 1,79 m, a les cheveux bruns courts, les yeux marron et une corpulence trapue. Il serait actuellement sans barbe. Sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition n’est pas connue.

Toute personne susceptible d’avoir aperçu Yuechen Zheng ou disposant d’éléments permettant de le localiser est invitée à contacter sans délai le commissariat de Saint-Germain-en-Laye au 01 39 10 91 03.
 



