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Tags : Le Havre, Seine-Maritime


Le Havre : les roulottiers interpellés reconnaissent avoir forcé plusieurs véhicules


Deux majeurs et un adolescent de 16 ans ont été interpellés dans la nuit de lundi à mardi, au Havre.


Publié le Mardi 27 Octobre 2026 à 12:12


Le Havre : les roulottiers interpellés reconnaissent avoir forcé plusieurs véhicules
Légende : Les trois interpellés ont reconnu, lors de leur audition, avoir forcé quatre à cinq véhicules sur leur passage - Illustration © Adobe Stock 

Trois suspects ont été interpellés en flagrant délit ce mardi 27 octobre, vers 2 h 50,  dans le secteur de la rue Théophile-Gautier, au Havre. Selon les services de police, ils ont été repérés alors qu'ils sortaient d'une école élémentaire. Deux d’entre eux ont été contrôlés  en possession d'un brise vitre, d'une bombe de gaz lacrymogène et d'un extincteur.

Les trois individus ont reconnu, lors de leur audition, avoir forcé quatre à cinq véhicules sur leur passage.

Les deux majeurs et l’adolescent de 15 ans ont été remis à un officier de police judiciaire pour les suites de l’enquête.
 


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