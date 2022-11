Yvelines : prison ferme pour le braqueur de quatre commerçants à Maurepas

Chargé des investigations, le groupe des atteintes aux biens de la Sûreté Urbaine d’Élancourt, va alors mettre en place chaque jour des surveillances dans la zone commerciale où l’individu a commis ces trois vols selon le même mode opératoire.



Pendant deux semaines, aucun fait nouveau n’est enregistré. Mais le 18 novembre, vers 16 heures, l'attention des policiers est attirée par un individu correspondant au signalement du malfaiteur recherché : le suspect est sur le parking de la zone commerciale. Une surveillance discrète est mise en place afin de suivre l’individu qui semblait s'intéresser à deux magasins. Visiblement, il hésitait à entrer à l'intérieur et, faisant les cent pas, « il semblait de plus en plus vigilant », confie une source policière.



Le témoignage de la victime ainsi que l’exploitation des caméras de vidéoprotection vont permettre de dresser le portrait d’un homme d’une trentaine d’années, cheveux courts, pull à capuche, masque chirurgical bleu et lunettes de soleil.



Le 27 octobre, toujours à Maurepas, une pharmacie est victime d’une tentative de vol à main armée. Un individu pouvant correspondre à celui du braquage précédent se présente à la caisse, exhibe un couteau et exige le contenu du tiroir-caisse ainsi que du Tramadol (un antalgique classé comme opiacé). Il ne parvient pas à obtenir ce qu’il souhaite, et s'enfuit rapidement.



Le 4 novembre, juste avant la fermeture d'un autre magasin, vers 19 heures, le même malfaiteur s’empare de la caisse (200 euros), toujours en exhibant un couteau.