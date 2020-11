Yvelines : menacé par un homme armé d’un Gomme Cogne dans sa chambre à Mantes-la-Jolie

Sur place, les forces de l’ordre ont interpellé l’auteur, âgé de 35 ans, qui était en effet en possession d’une arme de poing de type Gomme Cogne, un pistolet qui tire des balles en caoutchouc utilisé notamment dans la police.



La victime a fait une crise d’asthme et son état a nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers. Elle a été prise en charge et transportée à l’hôpital.



L’auteur des faits a été placé en garde à vue pour dégradations volontaires de biens privés et violences volontaires avec arme.