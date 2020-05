Yvelines : le gérant d’un fast-food menacé de mort par un client aux Mureaux

Le gérant d’un fast-food, rue Paul-Doumer, aux Mureaux (Yvelines) a fait l’objet de menaces de mort de la part d’un client armé d’un couteau.



Les faits ont été signalés à la police ce mardi 26 mai vers 23 heures. On ignore les raisons qui ont opposé le commerçant et ce client qui avait pris la fuite à bord de sa voiture à l’arrivée des forces de l’ordre.



Après des recherches, le mis en cause, âgé de 30 ans, a toutefois été interpellé et placé en garde à vue pour menaces avec arme et menaces de mort.



La victime, âgée de 33 ans, qui n’a pas été blessée a manifesté son intention de déposer plainte.