Yvelines : ivre et poursuivi par la police, le chauffard roule à 200 km/h sur l’A13 !

Publié le Lundi 19 Octobre 2026 à 10:54

Un automobiliste de 24 ans a été condamné à quatre mois de prison avec sursis après une fuite sur l’A13 et dans le Mantois, mercredi 14 octobre. Il avait tenté d’échapper aux policiers jusque sur un chemin de terre.