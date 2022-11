Yvelines. Les deux employées indélicates se faisaient payer en liquide et gardaient l'argent

L'enquête, confiée au groupe d'appui judiciaire (GAJ), a permis de confondre les deux salariées indélicates. « L'exploitation des vidéos du magasin et l'étude des comptes bancaires des suspects, sur quelques mois, ont attesté de la véracité des faits », relate une source policière.



Convoquées par les enquêteurs mercredi 23 novembre, les deux femmes âges de 25 et 44 ans ont été placées en garde à vue. Lors de leur audition, elles ont reconnu les détournements et ont évalué leurs gains à 14 000€. Remises en liberté, elles se sont vues notifier une convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à une date ultérieure.