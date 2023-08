Yvelines. La septuagénaire portée disparue retrouvée saine et sauve à Sartrouville

Zoukra Minigoulova, 76 ans, est activement recherchée. Cette femme, domiciliée au Vésinet, a disparu entre la soirée du dimanche 20 août et lundi 21 août, vers 17 heures à Sartrouville (Yvelines).



Les recherches n'ont pas jusque-là permis de la retrouver. D'où l'appel à témoins pour disparition inquiétante lancé par le commissariat de Saint-Germaion-en-Laye, ce vendredi 25 août.



Son signalement : cheveux mi-longs noirs, yeux gris, 1m54, corpulence mince. Elle était habillée d'un manteau marron long en cuir et de collants, au moment de sa disparition.



La septuagénaire a "des problèmes de mémoire et laisse à penser qu'elle est désorientée. Elle peut s'exprimer en russe, sa langue natale", indique l'appel à témoins.



Toute personne susceptible d'apporter des informations est invitée à prendre contact avec le commissariat de Saint-Germain-en-Laye, au 01 39 10 91 03 ou au 06 21 66 56 14.