Yvelines. Au Pecq, deux cambrioleurs surpris par les policiers dans le lit de leur victime !

Persuadés qu'ils sont en présence de cambrioleurs, les policiers pénètrent alors discrètement dans l'habitation. Tandis qu'ils progressent, allant de pièce en pièce, ils tombent sur deux hommes, tout habillés, dans le lit d'une chambre, faisant semblant de dormir. « Tentant le tout pour le tout, ils ont essayé de faire croire aux fonctionnaires qu'ils venaient seulement de se réveiller et qu'ils avaient dormi là toute la nuit », raconte une source policière.



Une version pour le moins fantaisiste : les deux hommes, âgés de 19 et 20 ans, avaient encore leurs chaussures aux pieds et leur casque de vélo à côté du lit. Interpellés, ils ont été placés en garde à vue.