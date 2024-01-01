Vendredi 28 août 2026 : les 5 infos du jour

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Un motard de 27 ans a perdu la vie après avoir percuté une Peugeot 208 jeudi soir à l’intersection de l’avenue du Mont-Riboudet et de la rue Jean-Ango, à Rouen (Seine-Maritime). Réanimé sur place puis transporté dans un état critique au CHU de Rouen, le pilote de la Harley-Davidson n’a pas survécu à ses blessures. Une enquête doit déterminer les circonstances exactes de l’accident.Un poids lourd s’est couché sous un pont au niveau de l’échangeur Letourneur, entraînant la fermeture de la RN31 dans le sens Darnétal-Rouen (Seine-Maritime). La coupure, en vigueur depuis 11 h 45, est annoncée pour une durée indéterminée et une déviation a été mise en place par l’échangeur de Grieu sur la RN28.L’épisode orageux qui a traversé la Seine-Maritime d’ouest en est vendredi matin a fortement mobilisé les sapeurs-pompiers. Entre 8 h et 9 h, 36 interventions ont été traitées ou étaient encore en cours, essentiellement dans la métropole de Rouen.Deux adolescents de 14 et 15 ans ont été interpellés en flagrant délit rue Louis-Blanc, au Havre (Seine-Maritime). L’un avait escaladé la clôture d’un pavillon et tentait de forcer une fenêtre tandis que son complice faisait le guet sur la voie publique.Les automobilistes devront composer avec plusieurs fermetures nocturnes de l’A13 entre Heudebouville et Gaillon (Eure) du 31 août au 11 septembre. La Sanef doit réaliser la chaussée définitive à hauteur d’Heudebouville après la suppression de l’ancienne barrière de péage, dans le cadre du passage au péage en flux libre.