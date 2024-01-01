Seine-Maritime : un garçon de 9 ans grièvement blessé dans une collision sur la D913 à Arelaune-en-Seine

Une violente collision s’est produite peu avant 20 heures sur la D913, à Arelaune-en-Seine (Seine-Maritime). Les secours, prévenus à 19 h 53 par le système d’appel automatique eCall, ont découvert en arrivant sur place deux véhicules accidentés, dont un utilitaire.
Quatre victimes ont été prises en charge. Un garçon de 9 ans, grièvement blessé, a été transporté sous assistance médicale vers le service de pédiatrie du CHU de Rouen. Une fillette de 10 ans et une femme de 44 ans, plus légèrement atteintes, ont également été conduites vers le CHU, sans médicalisation.
Quatre victimes ont été prises en charge. Un garçon de 9 ans, grièvement blessé, a été transporté sous assistance médicale vers le service de pédiatrie du CHU de Rouen. Une fillette de 10 ans et une femme de 44 ans, plus légèrement atteintes, ont également été conduites vers le CHU, sans médicalisation.
La route totalement coupée
Un adolescent de 16 ans, légèrement blessé, a pour sa part été transporté à l’hôpital de Lillebonne. Il était à bord d'une des voitures impliquées dont le conducteur n'était plus sur place, indiquent les sapeurs-pompiers. Au total, les secours ont recensé une victime en urgence absolue et trois en urgence relative.
L’intervention a mobilisé sept véhicules de secours routier et 19 sapeurs-pompiers, dont 13 du Sdis de la Seine-Maritime et six du Sdis de l’Eure, ainsi que le Smur et la gendarmerie. La D913 a été totalement fermée pendant les opérations de secours et de remorquage. Il est recommandé d’éviter le secteur.
L’intervention a mobilisé sept véhicules de secours routier et 19 sapeurs-pompiers, dont 13 du Sdis de la Seine-Maritime et six du Sdis de l’Eure, ainsi que le Smur et la gendarmerie. La D913 a été totalement fermée pendant les opérations de secours et de remorquage. Il est recommandé d’éviter le secteur.