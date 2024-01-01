Seine-Maritime : un garçon de 9 ans grièvement blessé dans une collision sur la D913 à Arelaune-en-Seine

Quatre personnes, dont deux enfants, ont été blessées dans un accident impliquant une voiture et un utilitaire, ce jeudi soir en Seine-Maritime. La D913 a été entièrement coupée.

Publié le Jeudi 27 Août 2026 à 22:35