Rouen : un motard de 27 ans décède après une violente collision au Mont-Riboudet

Selon nos informations, le motard aurait franchi l’intersection au feu quand la collision s'est produite avec une voiture qui arrivait de la rue Jean-Ango.



Le conducteur de la Peugeot, un homme de 22 ans domicilié à Mont-Saint-Aignan a été légèrement blessé à l'épaule dans le choc. Son dépistage d’alcoolémie s’est révélé négatif. Il a été conduit sous escorte à l’hôpital Saint-Julien pour des prélèvements sanguins destinés à rechercher une éventuelle consommation d’alcool ou de stupéfiants. Son passager, un homme de 19 ans originaire de Garges-lès-Gonesses (Val d'Oise) serait quant à lui indemne.



Une enquête est ouverte afin de préciser les circonstances exactes de la collision. L'exploitation des images de vidéoprotection de la ville devrait apporter un certain nombre d'éléments. La police technique et scientifique a procédé aux constatations sur les lieux

