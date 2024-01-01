Rouen : un motard de 27 ans décède après une violente collision au Mont-Riboudet

La collision s'est produite à cette intersection entre l'avenue du Mont-Riboudet et la rue Jean-Ango - Illustration © Google Maps
Un motard de 27 ans a perdu la vie après une violente collision avec une Peugeot 208, jeudi 27 août vers 23 h 30, à Rouen (Seine-Maritime). L’accident s’est produit à l’intersection de l’avenue du Mont-Riboudet et de la rue Jean-Ango, au débouché de la trémie, dans le sens Rouen-Canteleu.
À l’arrivée des secours, le motard se trouvait en arrêt cardio-respiratoire. Réanimé sur place par l’équipe du Samu, il avait été évacué en urgence absolue vers le CHU Charles-Nicolle. Le jeune homme est finalement décédé des suites de ses blessures.
À l’arrivée des secours, le motard se trouvait en arrêt cardio-respiratoire. Réanimé sur place par l’équipe du Samu, il avait été évacué en urgence absolue vers le CHU Charles-Nicolle. Le jeune homme est finalement décédé des suites de ses blessures.
Vidéoprotection et enquête
Selon nos informations, le motard aurait franchi l’intersection au feu quand la collision s'est produite avec une voiture qui arrivait de la rue Jean-Ango.
Le conducteur de la Peugeot, un homme de 22 ans domicilié à Mont-Saint-Aignan a été légèrement blessé à l'épaule dans le choc. Son dépistage d’alcoolémie s’est révélé négatif. Il a été conduit sous escorte à l’hôpital Saint-Julien pour des prélèvements sanguins destinés à rechercher une éventuelle consommation d’alcool ou de stupéfiants. Son passager, un homme de 19 ans originaire de Garges-lès-Gonesses (Val d'Oise) serait quant à lui indemne.
Une enquête est ouverte afin de préciser les circonstances exactes de la collision. L'exploitation des images de vidéoprotection de la ville devrait apporter un certain nombre d'éléments. La police technique et scientifique a procédé aux constatations sur les lieux
Le conducteur de la Peugeot, un homme de 22 ans domicilié à Mont-Saint-Aignan a été légèrement blessé à l'épaule dans le choc. Son dépistage d’alcoolémie s’est révélé négatif. Il a été conduit sous escorte à l’hôpital Saint-Julien pour des prélèvements sanguins destinés à rechercher une éventuelle consommation d’alcool ou de stupéfiants. Son passager, un homme de 19 ans originaire de Garges-lès-Gonesses (Val d'Oise) serait quant à lui indemne.
Une enquête est ouverte afin de préciser les circonstances exactes de la collision. L'exploitation des images de vidéoprotection de la ville devrait apporter un certain nombre d'éléments. La police technique et scientifique a procédé aux constatations sur les lieux
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