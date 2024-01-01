L'autoroute A13 fermée la nuit entre Heudebouville et Gaillon pendant deux semaines

Du 31 août au 4 septembre, l’A13 sera fermée dans le sens Caen-Paris. Les conducteurs devront obligatoirement sortir à Heudebouville, au diffuseur n°18, avant de reprendre l’autoroute à Gaillon, au diffuseur n°17. La bretelle d’entrée d’Heudebouville vers Paris sera également inaccessible.



Du 7 au 11 septembre, les travaux basculeront dans l’autre sens. L’autoroute sera fermée entre Gaillon et Heudebouville, en direction de Caen. Une sortie obligatoire sera mise en place à Gaillon, avec un retour sur l’A13 à Heudebouville. La bretelle d’entrée de Gaillon vers Caen sera, elle aussi, fermée.



Des déviations guideront les automobilistes pendant ces coupures. La Sanef poursuivra parallèlement la déconstruction des abords de l’ancienne barrière de péage et des chenaux. Les dates et horaires restent susceptibles d’être modifiés selon l’avancement du chantier.