L'autoroute A13 fermée la nuit entre Heudebouville et Gaillon pendant deux semaines

Après la suppression de la barrière de péage à Heudebouville, les chaussées vont prendre définitivement leur place - Illustration © Google MapsLes chaussées
Les automobilistes devront adapter leur itinéraire sur l’A13 pendant deux semaines. La Sanef poursuit les travaux engagés dans le cadre de la mise en place du péage en flux libre, avec la réalisation de la chaussée définitive à hauteur d’Heudebouville (Eure).
Depuis juin, la circulation est basculée sur une voie provisoire aménagée au centre de l’autoroute. La nouvelle chaussée sera réalisée de nuit, entre 20 heures et 6 heures, afin de limiter les perturbations en journée.
Depuis juin, la circulation est basculée sur une voie provisoire aménagée au centre de l’autoroute. La nouvelle chaussée sera réalisée de nuit, entre 20 heures et 6 heures, afin de limiter les perturbations en journée.
Deux phases de fermeture
Du 31 août au 4 septembre, l’A13 sera fermée dans le sens Caen-Paris. Les conducteurs devront obligatoirement sortir à Heudebouville, au diffuseur n°18, avant de reprendre l’autoroute à Gaillon, au diffuseur n°17. La bretelle d’entrée d’Heudebouville vers Paris sera également inaccessible.
Du 7 au 11 septembre, les travaux basculeront dans l’autre sens. L’autoroute sera fermée entre Gaillon et Heudebouville, en direction de Caen. Une sortie obligatoire sera mise en place à Gaillon, avec un retour sur l’A13 à Heudebouville. La bretelle d’entrée de Gaillon vers Caen sera, elle aussi, fermée.
Des déviations guideront les automobilistes pendant ces coupures. La Sanef poursuivra parallèlement la déconstruction des abords de l’ancienne barrière de péage et des chenaux. Les dates et horaires restent susceptibles d’être modifiés selon l’avancement du chantier.
Du 7 au 11 septembre, les travaux basculeront dans l’autre sens. L’autoroute sera fermée entre Gaillon et Heudebouville, en direction de Caen. Une sortie obligatoire sera mise en place à Gaillon, avec un retour sur l’A13 à Heudebouville. La bretelle d’entrée de Gaillon vers Caen sera, elle aussi, fermée.
Des déviations guideront les automobilistes pendant ces coupures. La Sanef poursuivra parallèlement la déconstruction des abords de l’ancienne barrière de péage et des chenaux. Les dates et horaires restent susceptibles d’être modifiés selon l’avancement du chantier.
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