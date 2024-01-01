 

Orages en Seine-Maritime : 36 interventions, principalement dans la métropole de Rouen



Publié le Vendredi 28 Août 2026 à 12:59


Illustration infonormandie
Illustration infonormandie
L’épisode orageux qui a balayé la Seine-Maritime d’ouest en est ce vendredi matin a mobilisé les sapeurs-pompiers à de nombreuses reprises.

Entre 8 h et 9 h, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis7)) a traité 36 interventions, dont certaines étaient encore en cours en fin de matinée. Elles se concentrent principalement dans la métropole de Rouen.

Le détail des dégâts et la nature des opérations engagées n’ont pas encore été précisés.
 


Tags : métropole Rouen, orages, pompiers, Seine-Maritime

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