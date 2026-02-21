Incendies à Orival et au Havre : deux victimes prises en charge lors de deux interventions simultanées

#Infocirculation | #Incendie en cours à #Orival 🚒 rue d'Elbeuf.

🚫 Route barrée dans les deux sens de circulation pour permettre l'intervention des sapeurs-pompiers et le déploiement de la grande échelle @Sdis76

​➡️ Évitez le secteur pour ne pas gêner les secours.

Prudence ! pic.twitter.com/UsqHsxrtcX — Police nationale 76 (@PoliceNat76) February 21, 2026

Deux incendies domestiques ont mobilisé simultanément cet après-midi, aux alentours de 17 heures, les sapeurs-pompiers en Seine-Maritime.Un premier départ de feu a éclaté dans un immeuble d’Orival, dans le secteur d'Elbeuf, où un sèche-linge a provoqué un départ de feu qui s’est rapidement propagé à une chambre puis au salon du premier étage. Treize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été déployés pour maîtriser les flammes, avec une lance à incendie et la prise en charge des occupants.La rue d'Elbeuf a été barrée dans les deux sens de circulation pour permettre l'intervention des sapeurs-pompiers et le déploiement de la grande échelle.Vers 18 heures, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) annonçait que le feu était éteint. Une personne ayant inhalé des fumées était en cours d’évaluation médicale, mais elles n'a pas fait l'objet de transport à l'hôpiotal. Le couple de locataires va devoir être relogé par sa famille.