Incendies à Orival et au Havre : deux victimes prises en charge lors de deux interventions simultanées

Les sapeurs-pompiers sont intervenus à Orival et au Havre pour combattre des feux d'habitations qui ont fait deux blessés légers - Illustration Adobe Stock
Deux incendies domestiques ont mobilisé simultanément cet après-midi, aux alentours de 17 heures, les sapeurs-pompiers en Seine-Maritime.
Un premier départ de feu a éclaté dans un immeuble d’Orival, dans le secteur d'Elbeuf, où un sèche-linge a provoqué un départ de feu qui s’est rapidement propagé à une chambre puis au salon du premier étage. Treize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été déployés pour maîtriser les flammes, avec une lance à incendie et la prise en charge des occupants.
La rue d'Elbeuf a été barrée dans les deux sens de circulation pour permettre l'intervention des sapeurs-pompiers et le déploiement de la grande échelle.
Vers 18 heures, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) annonçait que le feu était éteint. Une personne ayant inhalé des fumées était en cours d’évaluation médicale, mais elles n'a pas fait l'objet de transport à l'hôpiotal. Le couple de locataires va devoir être relogé par sa famille.
#Infocirculation | #Incendie en cours à #Orival 🚒 rue d'Elbeuf.— Police nationale 76 (@PoliceNat76) February 21, 2026
🚫 Route barrée dans les deux sens de circulation pour permettre l'intervention des sapeurs-pompiers et le déploiement de la grande échelle @Sdis76
➡️ Évitez le secteur pour ne pas gêner les secours.
Prudence ! pic.twitter.com/UsqHsxrtcX
Au Havre, feu au rez-de-chaussée
À peine quelques minutes plus tard, les secours étaient engagés au Havre, cette fois pour un feu dans une maison individuelle située sentier Ernest-Lavisse. Le sinistre concernait le rez-de-chaussée de l’habitation. Dix-neuf pompiers répartis à bord de cinq véhicules ont procédé à l’extinction au moyen de deux lances à incendie et aux reconnaissances, tout en prenant en charge une victime.
Les circonstances exactes des deux incendies ne sont pas encore établies.
