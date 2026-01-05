Neige et verglas : la suspension des transports scolaires maintenue pour ce mardi en Seine-Maritime

La situation météorologique reste sous haute surveillance en Seine-Maritime. Météo-France prolonge la vigilance orange « neige-verglas » jusqu’à demain mardi 15 heures. Des chutes de neige persistantes sont annoncées sur des chaussées déjà gelées, avec des cumuls très variables selon les secteurs.
Les hauteurs de neige pourraient atteindre localement 10 à 15 centimètres, notamment sur les zones les plus exposées. Les températures restent négatives en journée et pourraient chuter entre –4 et –8 °C dans la nuit, en particulier sur le Pays de Bray, accentuant le risque de verglas.
Accidents et chutes recensés, circulation compliquée
À la mi-journée, l’activité des sapeurs-pompiers liée à cet épisode restait modérée, mais les premières conséquences sont bien visibles. Depuis le début de la matinée, neuf accidents de circulation et une dizaine de chutes de piétons sur la voie publique ont été recensés, principalement dans l’agglomération rouennaise.
Au regard de ces conditions et des prévisions pour les prochaines heures, le préfet maintient la suspension des transports scolaires pour la journée de mardi. Les élèves seront toutefois accueillis dans les écoles, collèges et lycées, sauf indication contraire des établissements.
Circulation interdite pour les poids-lourds
Autre mesure forte : la circulation de tous les véhicules de plus de 7,5 tonnes est désormais interdite sur l’ensemble du réseau routier de la Seine-Maritime, et ce jusqu’à nouvel ordre. Cette décision fait suite aux difficultés constatées sur plusieurs axes structurants, aggravées par le non-respect d’arrêtés précédents et par la dégradation rapide de la situation météo.
Les autorités appellent à la plus grande prudence, invitent à limiter les déplacements non essentiels et à s’informer régulièrement de l’évolution des conditions de circulation.
