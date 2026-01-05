Connectez-vous S'inscrire

Neige et verglas : la suspension des transports scolaires maintenue pour ce mardi en Seine-Maritime


La vigilance orange est prolongée en Seine-Maritime. Face à des conditions de circulation qui se dégradent et à des chutes de neige plus marquées que prévu, le préfet durcit les restrictions et maintient la suspension des transports scolaires pour ce mardi.



Lundi 5 Janvier 2026 - 12:57


Les engins de déneigement sont à l'action depuis cette nuit - Illustration CD27
Les engins de déneigement sont à l'action depuis cette nuit - Illustration CD27
La situation météorologique reste sous haute surveillance en Seine-Maritime. Météo-France prolonge la vigilance orange « neige-verglas » jusqu’à demain mardi 15 heures. Des chutes de neige persistantes sont annoncées sur des chaussées déjà gelées, avec des cumuls très variables selon les secteurs.

Les hauteurs de neige pourraient atteindre localement 10 à 15 centimètres, notamment sur les zones les plus exposées. Les températures restent négatives en journée et pourraient chuter entre –4 et –8 °C dans la nuit, en particulier sur le Pays de Bray, accentuant le risque de verglas.

Accidents et chutes recensés, circulation compliquée

À la mi-journée, l’activité des sapeurs-pompiers liée à cet épisode restait modérée, mais les premières conséquences sont bien visibles. Depuis le début de la matinée, neuf accidents de circulation et une dizaine de chutes de piétons sur la voie publique ont été recensés, principalement dans l’agglomération rouennaise.

Au regard de ces conditions et des prévisions pour les prochaines heures, le préfet maintient la suspension des transports scolaires pour la journée de mardi. Les élèves seront toutefois accueillis dans les écoles, collèges et lycées, sauf indication contraire des établissements.

Circulation interdite pour les poids-lourds

Autre mesure forte : la circulation de tous les véhicules de plus de 7,5 tonnes est désormais interdite sur l’ensemble du réseau routier de la Seine-Maritime, et ce jusqu’à nouvel ordre. Cette décision fait suite aux difficultés constatées sur plusieurs axes structurants, aggravées par le non-respect d’arrêtés précédents et par la dégradation rapide de la situation météo.

Les autorités appellent à la plus grande prudence, invitent à limiter les déplacements non essentiels et à s’informer régulièrement de l’évolution des conditions de circulation.




Mots clés : circulation, neige, poids lourds, Seine-Maritime, transports scolaires, verglas





http://

Neige et verglas : la suspension des transports scolaires maintenue pour ce mardi en Seine-Maritime

05/01/2026

Eure. A Fontaine-la-Louvet, un pavillon ravagé par un incendie, les deux occupants indemnes

05/01/2026

Seine-Maritime : le 1er week-end 2026 marqué par une série d'interpellations sur la route

05/01/2026

Neige-verglas : circulation restreinte pour les poids lourds en Seine-Maritime

05/01/2026

Neige et verglas : les transports scolaires à l’arrêt lundi en Normandie

04/01/2026

La Normandie en vigilance orange neige et verglas à partir de minuit : jusqu’à 10 cm de neige annoncés

04/01/2026

Seine-Maritime. Un garage ravagé par un incendie à Saint-Maclou-la-Brière, le propriétaire légèrement brûlé

04/01/2026

Une voiture finit en contrebas de la route à Hugleville-en-Caux, la conductrice transportée au CHU de Rouen

04/01/2026

Blainville-Crevon : une automobiliste de 75 ans indemne après une sortie de route sur le verglas

04/01/2026

Un véhicule en feu perturbe la circulation sur l’A131, près de Tancarville, en Seine-Maritime

04/01/2026

Un véhicule heurte un pont-rail à Tourville-la-Rivière : le trafic des trains stoppé entre Oissel et Mantes-la-Jolie

04/01/2026

Neige et verglas. Plusieurs accidents sur l’A13 en Seine-Maritime, un blessé léger recensé

03/01/2026

Accident mortel en gare de Mézidon (Calvados) : circulation des trains interrompue puis reprise progressive

03/01/2026

Rocade nord-est du Havre : une voiture sur le toit et en feu, une adolescente grièvement blessée

03/01/2026

Une chaumière embrasée à Trouville-la-Haule, dans l'Eure : les occupants indemnes

02/01/2026

Au large de Dieppe, cinq marins-pêcheurs récupérés indemnes après l’échouement de leur navire

02/01/2026

Intoxication au monoxyde de carbone dans l'Eure : deux septuagénaires hospitalisés

02/01/2026

Canteleu : ivre, sans assurance, il percute plusieurs voitures et s’en prend aux policiers

02/01/2026

Eure. Le feu d'un tas de bois détruit un garage en pleine nuit à La Chapelle-du-Bois-des-Faulx

02/01/2026

Le Havre : géolocalisée par sa propriétaire, la voiture volée retrouvée avec quatre jeunes à bord

02/01/2026
Afficher plus d'articles

Rocade nord-est du Havre : une voiture sur le toit et en feu, une adolescente grièvement blessée

03/01/2026 -

Neige et verglas : les transports scolaires à l’arrêt lundi en Normandie

04/01/2026 -

Neige-verglas : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune mercredi matin

30/12/2025 -

Accident sur l’A12 : axe coupé à Saint-Cyr-l’École, accès fermés à Bois-d’Arcy

31/12/2025 -

Neige-verglas : circulation restreinte pour les poids lourds en Seine-Maritime

05/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen