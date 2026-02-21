Tina, brûlée vive par un voisin à Vire : un procès très attendu à Caen, ce lundi 23 février

À Vire, Tina brûlée vive sur son balcon : un voisin est jugé ce lundi 23 février devant le tribunal judiciaire de Caen (Calvados). L’association Stéphane Lamart dénonce « un acte d’une sauvagerie absolue »