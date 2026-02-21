Une bombe allemande d’une tonne repêchée par un chalutier au large de Courseulles-sur-Mer

Le CROSS Jobourg, informé par le CROSS Gris-Nez, a sollicité le soutien du GPD Manche. Pour acheminer trois plongeurs-démineurs sur zone, le CENTOPS Cherbourg a engagé l’hélicoptère H160 de la Marine nationale, basé à Maupertus-sur-Mer.



Après inspection sur le pont du chalutier, les démineurs ont constaté que la munition ne présentait pas de menace immédiate. Elle a été remise à l’eau et balisée. Une opération spécifique de neutralisation sera programmée prochainement, lorsque les conditions météorologiques et opérationnelles le permettront.

