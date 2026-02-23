Seine-Maritime : un « rodéo urbain » se termine en garde à vue à Petit-Couronne

Un rassemblement sur fond de rodéo sauvage a été stoppé par l'intervention des forces de l'ordre, en pleine nuit sur une zone industrielle de Petit-Couronne. Un automobiliste qui s'était lancé dans des figures dangereuses au milieu des spectateurs a été placé en garde à vue.

