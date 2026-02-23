Seine-Maritime : un « rodéo urbain » se termine en garde à vue à Petit-Couronne

Depuhyis des années, les services de police de Seine-Maritime mènent une lutte implacable contre les rodéos sauvages de toutes sortes - Illustration DDSP76
Au cœur d'une zone industrielle, dans la nuit de vendredi à samedi peu après minuit, une soixantaine de véhicules et de nombreux "spectateurs" s’étaient regroupés boulevard Cordonnier, à Petit-Couronne. Les forces de l'ordre, ont observé en arrivant sur place un attroupement autour d’une BMW engagée dans des « drifts » à vive allure.
Le conducteur enchaînait les dérapages circulaires à quelques mètres seulement du public, sans dispositif de sécurité. Selon les policiers, la trajectoire du véhicule frôlait les spectateurs, exposés à un risque direct de blessure grave.
Face à la dangerosité de la scène, les fonctionnaires ont actionné avertisseurs sonores et lumineux pour mettre fin sans incident à cette scène de rodéo.
Une adolescente de 15 ans à bord du véhicule
L’automobiliste, un homme de 34 ans domicilié au Petit-Quevilly, a été immédiatement interpellé. Son dépistage d’alcoolémie s’est révélé négatif, mais il a été conduit au commissariat pour être présenté à un officier de police judiciaire qui lui a signifié son placement en garde à vue.
Une passagère de 15 ans était à bord de la BMW. Elle a été remise à son père sur place. Le véhicule, quant à lui, a été saisi et envoyé en fourrière administrative.
REPERE
Rodéos urbains : un fléau encore très présent
Les rodéos motorisés continuent de mobiliser fortement les forces de l’ordre. Ces pratiques illégales, souvent organisées en pleine nuit dans des zones isolées, exposent spectateurs, riverains et participants à des risques majeurs.
Selon des chiffres publiés par la Police nationale de Seine-Maritime, portant sur les dix premiers mois de 2025, 43 personnes ont été interpellées, 36 placées en garde à vue et 54 véhicules ont été saisis dans le cadre de la lutte contre les rodéos sauvages.
