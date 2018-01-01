Téléphonie mobile : la préfecture de l'Eure rappelle les règles d’installation des antennes-relais

En dehors du « New Deal mobile », chaque opérateur reste libre de développer son réseau en fonction de sa stratégie commerciale. Il peut ainsi décider d’installer une nouvelle antenne afin d’améliorer la couverture proposée à ses abonnés.



Ces projets privés doivent toutefois respecter le code de l’urbanisme et le code des postes et des communications électroniques. Les opérateurs sont notamment tenus de rechercher en priorité une solution de partage avec une antenne ou un pylône déjà existant.



Dans les zones rurales peu peuplées, ils doivent justifier l’impossibilité de partager une infrastructure existante. Ils doivent également veiller à limiter autant que possible l’exposition aux champs électromagnétiques dans les écoles, les crèches et les hôpitaux situés à moins de 100 mètres de l’installation.

