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Près de Dieppe : sans permis, le conducteur était positif à la cocaïne et au cannabis


Un automobiliste de 35 ans a été contrôlé lundi soir à Arques-la-Bataille (Seine-Maritime) alors qu’il circulait au volant d’une voiture de location.


Publié le Mardi 4 Août 2026 à 11:36



Le dépistage stupéfiants s'est révélé positif - Illustration © DIPN76
Le dépistage stupéfiants s'est révélé positif - Illustration © DIPN76
Le comportement d’un conducteur a attiré l’attention d’une patrouille de police ce lundi 3 août, vers 23h40, rue Saint-Julien à Arques-la-Bataille. La Renault Clio circulait en direction de Dieppe lorsque l’automobiliste a aperçu les fonctionnaires engagés dans une opération de surveillance.

Il a alors brusquement changé de direction pour emprunter la rue Louis-Couperat et s’y stationner rapidement. Lors du contrôle, l’homme de 35 ans, domicilié à Saint-Aubin-sur-Scie, a reconnu spontanément qu’il ne possédait pas le permis de conduire et qu’il ne pouvait présenter aucun document.

Le véhicule, propriété d'une société de location

Les vérifications ont établi que la Clio appartenait à une société de location et qu’elle n’était pas signalée volée. Le dépistage d’alcoolémie sur le conducteur s’est révélé négatif.

En revanche, le test salivaire a réagi positivement à la cocaïne et au THC, la substance active du cannabis. Le trentenaire a été interpellé puis conduit au commissariat afin de procéder à des prélèvements de vérification.

Il a ensuite été remis en liberté. Il sera convoqué ultérieurement pour répondre des infractions qui lui sont reprochées.


Tags : Arques-la-Bataille, Dieppe, enquête, faits divers, police, Seine-Maritime, stupéfiants

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