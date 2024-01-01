Près de Dieppe : sans permis, le conducteur était positif à la cocaïne et au cannabis

Un automobiliste de 35 ans a été contrôlé lundi soir à Arques-la-Bataille (Seine-Maritime) alors qu’il circulait au volant d’une voiture de location.

Publié le Mardi 4 Août 2026 à 11:36