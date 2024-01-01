Éclipse solaire du 12 août : plus de 92 % du Soleil masqué en Normandie, attention aux yeux

La préfecture de Normandie appelle à la prudence. Regarder directement le Soleil, même largement masqué par la Lune, peut provoquer de graves lésions de la rétine.- Illustration © Pixabay
La Lune viendra largement masquer le Soleil en début de soirée. L’éclipse, totale dans une partie de l’Espagne, restera partielle en France mais sera particulièrement visible en Normandie : 92,2 % du disque solaire seront occultés à Rouen, 92,6 % à Évreux et environ 92,7 % au Havre.
Le phénomène commencera vers 19 h 21 en Seine-Maritime et 19 h 22 dans l’Eure. Le maximum est attendu autour de 20 h 17, avant une fin d’éclipse vers 21 h 09 ou 21 h 10. Le Soleil sera alors très bas : il faudra choisir un endroit offrant une vue bien dégagée vers l’ouest-nord-ouest.
Le phénomène commencera vers 19 h 21 en Seine-Maritime et 19 h 22 dans l’Eure. Le maximum est attendu autour de 20 h 17, avant une fin d’éclipse vers 21 h 09 ou 21 h 10. Le Soleil sera alors très bas : il faudra choisir un endroit offrant une vue bien dégagée vers l’ouest-nord-ouest.
Des lésions indolores mais irréversibles
La préfecture de Normandie appelle à la prudence. Regarder directement le Soleil, même largement masqué par la Lune, peut provoquer de graves lésions de la rétine. Ces blessures sont d’autant plus dangereuses qu’elles ne provoquent généralement aucune douleur au moment de l’exposition et peuvent être irréversibles.
Les lunettes de soleil ordinaires, même très foncées, ne constituent pas une protection suffisante. Il faut utiliser des lunettes spécialement conçues pour l’observation des éclipses, conformes à la norme ISO 12312-2, en parfait état, sans rayure, pliure ni perforation. Elles doivent être conservées pendant toute l’observation.
Les jumelles, télescopes et appareils photo nécessitent également un filtre solaire spécifique installé à l’avant de l’optique. Regarder le Soleil à travers ces équipements sans protection adaptée concentre les rayons et peut entraîner des dommages immédiats.
Les lunettes de soleil ordinaires, même très foncées, ne constituent pas une protection suffisante. Il faut utiliser des lunettes spécialement conçues pour l’observation des éclipses, conformes à la norme ISO 12312-2, en parfait état, sans rayure, pliure ni perforation. Elles doivent être conservées pendant toute l’observation.
Les jumelles, télescopes et appareils photo nécessitent également un filtre solaire spécifique installé à l’avant de l’optique. Regarder le Soleil à travers ces équipements sans protection adaptée concentre les rayons et peut entraîner des dommages immédiats.
À RETENIR
- Début de l’éclipse : vers 19 h 21
- Maximum en Normandie : vers 20 h 17
- Soleil masqué : entre 92 et 93 %
- Direction : ouest-nord-ouest
- Protection obligatoire : lunettes certifiées ISO 12312-2