Éclipse solaire du 12 août : plus de 92 % du Soleil masqué en Normandie, attention aux yeux

Un spectaculaire rendez-vous astronomique attend les Normands mercredi 12 août. Pour l’observer sans danger, des lunettes spéciales seront indispensables.

Publié le Mardi 4 Août 2026 à 20:50