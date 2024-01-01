Rouen : circulation perturbée sur la N28 jusqu’au 21 août, la deuxième phase des travaux est en cours

La première phase du chantier, engagée entre le 13 juillet et le 7 août, est désormais achevée. Depuis le 3 août, la seconde phase est en cours et se poursuivra 24 heures sur 24, y compris les week-ends, jusqu’au 21 août.
Les travaux concernent la N28 dans le sens Abbeville vers Rouen, au niveau de l’ouvrage d’art du Lyons. Durant cette période, la voie de droite est neutralisée, réduisant la circulation à une seule voie, avec une vitesse limitée à 50 km/h.
Les travaux concernent la N28 dans le sens Abbeville vers Rouen, au niveau de l’ouvrage d’art du Lyons. Durant cette période, la voie de droite est neutralisée, réduisant la circulation à une seule voie, avec une vitesse limitée à 50 km/h.
Bretelle de Saint-Hilaire fermée
La bretelle d’entrée de Saint-Hilaire en direction du pont Mathilde est fermée pendant toute la durée de cette deuxième phase.
Une déviation locale est mise en place pour les automobilistes. Les véhicules légers sont invités à emprunter le passage inférieur de Martainville, à poursuivre sur la N28 vers Isneauville, à sortir à Grieu puis à rejoindre la RD43A avant de retrouver la N28 en direction de Rouen.
Les poids lourds en provenance de l’A29 souhaitant rejoindre l’A28 ou la N28 vers Rouen doivent obligatoirement suivre un itinéraire de déviation par l’A151, puis l’A150 et le pont Gustave-Flaubert. Cet itinéraire est également recommandé aux automobilistes afin d’éviter le secteur des travaux.
Une déviation locale est mise en place pour les automobilistes. Les véhicules légers sont invités à emprunter le passage inférieur de Martainville, à poursuivre sur la N28 vers Isneauville, à sortir à Grieu puis à rejoindre la RD43A avant de retrouver la N28 en direction de Rouen.
Les poids lourds en provenance de l’A29 souhaitant rejoindre l’A28 ou la N28 vers Rouen doivent obligatoirement suivre un itinéraire de déviation par l’A151, puis l’A150 et le pont Gustave-Flaubert. Cet itinéraire est également recommandé aux automobilistes afin d’éviter le secteur des travaux.