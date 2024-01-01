Rouen : circulation perturbée sur la N28 jusqu’au 21 août, la deuxième phase des travaux est en cours

La Direction interdépartementale des routes (DIR) Nord-Ouest poursuit les travaux de réparation de l’ouvrage d’art du Lyons, sur la N28 à Rouen. Les restrictions de circulation resteront en vigueur jusqu’au 21 août.

Publié le Mardi 4 Août 2026 à 14:17