Baignade interdite : une amende de 68 euros désormais applicable partout en France

La modification réglementaire a été portée par la préfecture de Police et la préfecture de la région Île-de-France, en lien avec la Ville de Paris. Elle intervient dans un contexte de multiplication des baignades sauvages, notamment pendant les épisodes de fortes chaleurs.



Bien que la demande trouve son origine en Île-de-France, le décret est applicable sur l’ensemble du territoire français. Les contrevenants peuvent donc être verbalisés de la même manière dans les cours d’eau, les voies navigables ou les autres sites soumis à une interdiction de baignade.