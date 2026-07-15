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Baignade interdite : une amende de 68 euros désormais applicable partout en France


Se baigner dans une zone interdite est désormais passible d’une contravention de troisième classe. La mesure, entrée en vigueur le 2 août, s’applique sur l’ensemble du territoire.


Publié le Lundi 3 Août 2026 à 14:10



Désormais, se baigner dans une zone interdite coûtera 65€ d'amende - Photo © infonormandie
Désormais, se baigner dans une zone interdite coûtera 65€ d'amende - Photo © infonormandie
Les baigneurs qui franchissent une interdiction s’exposent désormais à une amende forfaitaire de 68 euros. La contravention peut être établie directement par les forces de l’ordre au moyen d’un procès-verbal électronique.

Cette sanction concerne les secteurs où la baignade est formellement interdite, mais aussi les zones signalées par un drapeau rouge, indiquant une interdiction temporaire pour des raisons de sécurité.

Une mesure étendue à tout le territoire

La modification réglementaire a été portée par la préfecture de Police et la préfecture de la région Île-de-France, en lien avec la Ville de Paris. Elle intervient dans un contexte de multiplication des baignades sauvages, notamment pendant les épisodes de fortes chaleurs.

Bien que la demande trouve son origine en Île-de-France, le décret est applicable sur l’ensemble du territoire français. Les contrevenants peuvent donc être verbalisés de la même manière dans les cours d’eau, les voies navigables ou les autres sites soumis à une interdiction de baignade.

Dangers et risque d'hydrocution

Les autorités rappellent que ces pratiques exposent les nageurs à plusieurs dangers : courants puissants, fonds envasés, végétation susceptible de les entraver, circulation fluviale dense ou encore risque d’hydrocution.

Le renforcement des sanctions vise également à ne pas mettre en danger les équipes de secours et à éviter de perturber la navigation sur les cours d’eau.




 

Tags : amende, baignade interdite, danger, France, Normandie, sanction

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