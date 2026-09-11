Sénatoriales dans l’Eure : découvrez les six listes de candidats

La préfecture de l’Eure a publié, vendredi 11 septembre, les candidatures enregistrées pour les élections sénatoriales. Six listes seront en lice pour ce scrutin organisé le dimanche 27 septembre à Évreux.
Les listes comptent chacune cinq candidats et sont présentées ci-dessous dans l’ordre officiel de dépôt des candidatures.
Les listes comptent chacune cinq candidats et sont présentées ci-dessous dans l’ordre officiel de dépôt des candidatures.
Les trente candidats en lice
L’Eure du rassemblement
Faisons entrer le programme du NFP au Sénat
Au service des communes pour défendre l’Eure
Unis pour nos communes et la ruralité
Unis pour l’Eure
Liste Poullain Lucien
Le scrutin ne sera pas ouvert à l’ensemble des électeurs. Dans l’Eure, 1 919 grands électeurs, principalement des représentants des conseils municipaux, voteront le 27 septembre à la préfecture, à Évreux.
- Frédéric Duché
- Isabelle Collin
- Jean-Pierre Delaporte
- Nathalie Noël
- Louis Speybrouck
Faisons entrer le programme du NFP au Sénat
- Nathalie Samson
- Thomas Grandsire
- Manon Jaouën
- Jean-Christophe Turpin
- Nathalie Chartier
Au service des communes pour défendre l’Eure
- Patrice Pauper
- Christine Loir
- Cédric Lejeune
- Nathalie Richard
- Clément Bellière
Unis pour nos communes et la ruralité
- Hervé Maurey (sénateur sortant)
- Kristina Pluchet (sénatrice sortante)
- Jean-Paul Legendre
- Francine Bacher
- Hervé Gamblin
Unis pour l’Eure
- Frédéric Delamare
- Laëtitia Sanchez
- Arnaud Levître
- Nathalie Lagouge
- Valéry Beuriot
Liste Poullain Lucien
- Lucien Poullain
- Kira Senatorova
- Sébastien Poullain
- Maryvonne Gibourdel
- Bruno Richard
Le scrutin ne sera pas ouvert à l’ensemble des électeurs. Dans l’Eure, 1 919 grands électeurs, principalement des représentants des conseils municipaux, voteront le 27 septembre à la préfecture, à Évreux.
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