Sénatoriales dans l’Eure : découvrez les six listes de candidats

La préfecture de l’Eure a publié, vendredi 11 septembre, les candidatures enregistrées pour les élections sénatoriales. Six listes seront en lice pour ce scrutin organisé le dimanche 27 septembre à Évreux.



Les listes comptent chacune cinq candidats et sont présentées ci-dessous dans l’ordre officiel de dépôt des candidatures.