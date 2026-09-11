 

Sénatoriales dans l’Eure : découvrez les six listes de candidats


Six listes ont été déposées pour les élections sénatoriales du 27 septembre dans l’Eure. Les 1 919 grands électeurs du département seront appelés à départager trente candidats.


Publié le Vendredi 11 Septembre 2026 à 19:12


Illustration © Adobe Stock
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La préfecture de l’Eure a publié, vendredi 11 septembre, les candidatures enregistrées pour les élections sénatoriales. Six listes seront en lice pour ce scrutin organisé le dimanche 27 septembre à Évreux.

Les listes comptent chacune cinq candidats et sont présentées ci-dessous dans l’ordre officiel de dépôt des candidatures.

Les trente candidats en lice

L’Eure du rassemblement
  1. Frédéric Duché
  2. Isabelle Collin
  3. Jean-Pierre Delaporte
  4. Nathalie Noël
  5. Louis Speybrouck

Faisons entrer le programme du NFP au Sénat
  1. Nathalie Samson
  2. Thomas Grandsire
  3. Manon Jaouën
  4. Jean-Christophe Turpin
  5. Nathalie Chartier

 Au service des communes pour défendre l’Eure
  1. Patrice Pauper
  2. Christine Loir
  3. Cédric Lejeune
  4. Nathalie Richard
  5. Clément Bellière

Unis pour nos communes et la ruralité
  1. Hervé Maurey (sénateur sortant)
  2. Kristina Pluchet (sénatrice sortante)
  3. Jean-Paul Legendre
  4. Francine Bacher
  5. Hervé Gamblin

Unis pour l’Eure
  1. Frédéric Delamare
  2. Laëtitia Sanchez
  3. Arnaud Levître
  4. Nathalie Lagouge
  5. Valéry Beuriot

Liste Poullain Lucien
  1. Lucien Poullain
  2. Kira Senatorova
  3. Sébastien Poullain
  4. Maryvonne Gibourdel
  5. Bruno Richard

Le scrutin ne sera pas ouvert à l’ensemble des électeurs. Dans l’Eure, 1 919 grands électeurs, principalement des représentants des conseils municipaux, voteront le 27 septembre à la préfecture, à Évreux.
 



Tags : candidats, élections sénatoriales, Eure, listes

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