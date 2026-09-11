Affaire Poupette Kenza : le parquet de Rouen demande un procès pour tentative d’extorsion

Le parquet de Rouen a pris, le 7 juillet 2026, un réquisitoire définitif demandant que trois personnes soient jugées devant le tribunal correctionnel. Parmi elles figurent Kenza Benchrif, plus connue sous le pseudo de Poupette Kenza et Allan Liehrmann.



Les poursuites envisagées portent sur une tentative d’extorsion et la participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Le troisième mis en cause est également poursuivi pour le port et le transport d’une arme de catégorie A.