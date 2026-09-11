Affaire Poupette Kenza : le parquet de Rouen demande un procès pour tentative d’extorsion

L'infuenceuse est convoquée devant le tribunal de Rouen Ils devront répondre de travail dissimulé, de pratique commerciale trompeuse et d’emploi d’une personne étrangère en situation irrégulière.
Le parquet de Rouen a pris, le 7 juillet 2026, un réquisitoire définitif demandant que trois personnes soient jugées devant le tribunal correctionnel. Parmi elles figurent Kenza Benchrif, plus connue sous le pseudo de Poupette Kenza et Allan Liehrmann.
Les poursuites envisagées portent sur une tentative d’extorsion et la participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Le troisième mis en cause est également poursuivi pour le port et le transport d’une arme de catégorie A.
Les poursuites envisagées portent sur une tentative d’extorsion et la participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Le troisième mis en cause est également poursuivi pour le port et le transport d’une arme de catégorie A.
La décision revient au juge d’instruction
Ce réquisitoire ne vaut pas décision de renvoi. Le juge d’instruction chargé du dossier doit désormais déterminer si les trois mis en examen comparaîtront devant le tribunal correctionnel ou si une ordonnance de non-lieu doit être prononcée.
« Il appartient désormais au juge d’instruction en charge de ce dossier soit de prendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel soit une ordonnance de non-lieu », écrit le parquet de Rouen, dans un communiqué.Kenza Benchrif, originaire de Mont-Saint-Aignan où elle est née en 2000 ,et Allan Liehrmann sont par ailleurs convoqués devant le tribunal correctionnel le 18 mars 2027 dans une autre procédure. Ils devront répondre de travail dissimulé, de pratique commerciale trompeuse et d’emploi d’une personne étrangère en situation irrégulière.
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