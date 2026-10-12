 
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
Tags : Le Havre, protoxyde d'azote, Seine-Maritime


Seine-Maritime : six bonbonnes de gaz hilarant saisies lors de deux contrôles routiers au Havre


Des policiers ont surpris des automobilistes inhalant du protoxyde d'azote lors de deux contrôles au Havre (Seine-Maritime), dimanche et lundi. Six bonbonnes de ce gaz hilarant ont été saisies au total.


Publié le Lundi 12 Octobre 2026 à 11:42


Document : Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA).
Document : Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA).
Deux contrôles de police ont conduit à des saisies de protoxyde d’azote au Havre. Le premier s’est déroulé dimanche 11 octobre 2026, vers 3 h 45, cours de la République. Une patrouille a repéré une citadine avec trois personnes à bord, dont les deux occupants à l’avant inhalaient le contenu de ballons remplis de gaz hilarant.

Le conducteur de 19 ans a obtempéré et s’est arrêté le long du cours de la République. Dans l’habitacle, les policiers ont découvert trois bonbonnes et des ballons. Le passager avant, âgé de 20 ans, a reconnu être propriétaire de deux récipients retrouvés à ses pieds. Le passager arrière, âgé de 18 ans, a déclaré que la troisième bonbonne lui appartenait.

Un conducteur surpris au volant, moteur tournant

Un second contrôle a eu lieu cette nuit de lundi 12 octobre, vers 0 h 30, rue Charles-Laffitte. Les policiers ont repéré un automobiliste stationné, moteur tournant, qui inhalait le contenu d’un ballon de protoxyde d’azote.

► A SAVOIR  Le protoxyde d'azote, c'est quoi ? 

Au volant d’un véhicule de société, le jeune homme de 24 ans a reconnu consommer régulièrement ce gaz. Il a indiqué avoir acheté sur Internet plusieurs bonbonnes entreposées sur le siège passager avant. Trois récipients d’une contenance de 3,3 litres chacun ont été saisis.

Selon la police, ces deux saisies ont été effectuées en application de l’arrêté préfectoral encadrant temporairement la détention, le transport et la consommation de protoxyde d’azote en Seine-Maritime durant le mois d’octobre. Les procédures ont été transmises à l’officier de police judiciaire de permanence.

À vérifier avant publication : le passager arrière du premier véhicule est présenté comme « mineur âgé de 18 ans » dans les éléments transmis. Son âge a donc été omis dans l’article.

Seine-Maritime : les lycées fermés rouvrent ce lundi, de nouvelles manifestations annoncées
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Chargement du fil info…