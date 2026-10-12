Seine-Maritime : six bonbonnes de gaz hilarant saisies lors de deux contrôles routiers au Havre

► A SAVOIR

Un second contrôle a eu lieu cette nuit de lundi 12 octobre, vers 0 h 30, rue Charles-Laffitte. Les policiers ont repéré un automobiliste stationné, moteur tournant, qui inhalait le contenu d’un ballon de protoxyde d’azote.Au volant d’un véhicule de société, le jeune homme de 24 ans a reconnu consommer régulièrement ce gaz. Il a indiqué avoir acheté sur Internet plusieurs bonbonnes entreposées sur le siège passager avant. Trois récipients d’une contenance de 3,3 litres chacun ont été saisis.Selon la police, ces deux saisies ont été effectuées en application de l’arrêté préfectoral encadrant temporairement la détention, le transport et la consommation de protoxyde d’azote en Seine-Maritime durant le mois d’octobre. Les procédures ont été transmises à l’officier de police judiciaire de permanence.À vérifier avant publication : le passager arrière du premier véhicule est présenté comme « mineur âgé de 18 ans » dans les éléments transmis. Son âge a donc été omis dans l’article.